Qualcomm, accordo di fornitura pluriennale di CPU per i data center di Meta

(Teleborsa) - Qualcomm Technologies annuncia una collaborazione strategica pluriennale con Meta per la fornitura di CPU per i data center di quest'ultima.



La CPU per data center di Qualcomm Technologies, la Qualcomm Dragonfly C1000, - riporta un comunicato - è destinata ad alimentare la flotta di server di nuova generazione di Meta, sottolineando la crescente importanza di soluzioni di calcolo ad alte prestazioni ed efficienti dal punto di vista energetico su larga scala.



Le soluzioni di Qualcomm Technologies saranno operative a partire dalla seconda metà del 2028 e verranno integrate con la futura espansione della capacità dei data center.



L'approccio basato su piattaforme di Qualcomm, che spazia dal calcolo avanzato alla connettività ad alte prestazioni e all'ottimizzazione a livello di sistema, è progettato per offrire prestazioni elevate per watt e contribuire a ridurre il costo totale su larga scala.







(Foto: Magnus Engø su Unsplash)

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