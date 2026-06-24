Qualcomm acquisirà Modular e potenziare la strategia in ambito IA

(Teleborsa) - Qualcomm , leader nel settore del connected computing e protagonista dell'era dell'IA, ha annunciato mercoledì di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione di Modular, rafforzando così la base software di Qualcomm Technologies per l'IA generativa e agentiva in ambienti data center e edge computing.



L'acquisizione, ha dichiarato Qualcomm in un comunicato stampa, "dovrebbe rafforzare la capacità di Qualcomm Technologies di fornire un livello di calcolo AI più ottimizzato su un'ampia gamma di piattaforme e casi d'uso. Consolida le basi software per la strategia di Qualcomm Technologies in ambito data center, supportando un'inferenza, un'orchestrazione e un'implementazione più efficienti nei sistemi AI distribuiti, rafforzando al contempo le relazioni con creatori di modelli, sviluppatori, hyperscaler e aziende".



"Combinando la leadership di Qualcomm Technologies nel settore dei semiconduttori con l'esperienza software di Modular, Qualcomm Technologies sarà ben posizionata per aiutare i clienti a portare l'IA in produzione, dai dispositivi al cloud, con sistemi più veloci, efficienti e facili da scalare.", ha aggiunto l'azienda.



Le aziende prevedono che la transazione si concluderà nella seconda metà del 2026, subordinatamente al verificarsi delle consuete condizioni di chiusura e all'ottenimento delle necessarie approvazioni normative.



I termini finanziari dell’acquisizione non sono stati divulgati nel comunicato stampa. Tuttavia, Bloomberg aveva precedentemente riportato che le due società erano in trattative per un accordo di circa 4 miliardi di dollari. La cifra di 3,9 miliardi di dollari, diffusa mercoledì dallo stesso provider, si basa sul prezzo di chiusura delle azioni Qualcomm di martedì, pari a 204,13 dollari, e sui 19,2 milioni di azioni che Qualcomm cederà ai proprietari di Modular, come indicato in un documento depositato presso le autorità di regolamentazione.

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