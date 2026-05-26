Qualcomm, tonica su maxi ordine di chip per IA da ByteDance

(Teleborsa) - Seduta di acquisti sostenuti sul titolo Qualcomm al Nasdaq, in scia alla notizia secondo cui la società avrebbe raggiunto un accordo con ByteDance, la proprietaria di TikTok, per la fornitura di chip destinati ai data center per l'intelligenza artificiale.



ByteDance infatti, secondo quanto riferito da fonti informate citate da Bloomberg, si appresta ad acquistare milioni di chip Qualcomm, noti come ASIC (Application-Specific Integrated Circuit), che supporteranno il software di intelligenza artificiale dell'azienda di social media.



Si tratta di un'importante vittoria per l'azienda di San Diego, che sta cercando di espandersi dai processori per smartphone alle infrastrutture per l'IA. E il colosso tecnologico cinese potrebbe diventare uno dei primi clienti importanti del produttore di chip per gli ASIC dedicati all'intelligenza artificiale.

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