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Si muove in ribasso Albemarle a New York

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso Albemarle a New York
Si muove in perdita l'azienda chimica americana, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,58% sui valori precedenti.
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