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Si muove in ribasso Freeport McMoRan a New York

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso Freeport McMoRan a New York
Si muove in perdita la società di estrazione mineraria, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,04% sui valori precedenti.
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