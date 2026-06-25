Perde Albemarle sul mercato di New York

(Teleborsa) - In forte ribasso l' azienda chimica americana , che mostra un -5,05%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Albemarle , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Albemarle mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 138,8 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 143,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 137,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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