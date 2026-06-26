Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 25/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno
Giornata poco mossa per il FTSE Mid Cap, che chiude la giornata del 25 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 63.931. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 61.979. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 61.329.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)