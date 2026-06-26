Milano 10:30
51.198 -1,13%
Nasdaq 25-giu
29.440 0,00%
Dow Jones 25-giu
51.921 +0,14%
Londra 10:30
10.481 -0,46%
Francoforte 10:30
24.796 -0,79%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 25/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 25/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno

Giornata poco mossa per il FTSE Mid Cap, che chiude la giornata del 25 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 63.931. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 61.979. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 61.329.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```