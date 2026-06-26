Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 25/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno
Modesto recupero sui valori precedenti per indice spagnolo, che conclude in progresso dello 0,64%.
Lo status tecnico di IBEX 35 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 19.588,1, mentre il primo supporto è stimato a 19.393,2. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 19.783.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)