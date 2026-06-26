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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 25/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 25/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno

Modesto recupero sui valori precedenti per indice spagnolo, che conclude in progresso dello 0,64%.

Lo status tecnico di IBEX 35 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 19.588,1, mentre il primo supporto è stimato a 19.393,2. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 19.783.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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