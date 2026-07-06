Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 3/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 luglio
Frazionale rialzo per indice spagnolo, che mette a segno un modesto profit a +0,92%.
Lo status tecnico di IBEX 35 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20.007,4, mentre il primo supporto è stimato a 19.542,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 20.472,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)