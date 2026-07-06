Milano 3-lug
52.819 0,00%
Nasdaq 2-lug
29.329 0,00%
Dow Jones 2-lug
52.900 0,00%
Londra 3-lug
10.679 0,00%
Francoforte 3-lug
25.779 0,00%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 3/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 3/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 luglio

Frazionale rialzo per indice spagnolo, che mette a segno un modesto profit a +0,92%.

Lo status tecnico di IBEX 35 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20.007,4, mentre il primo supporto è stimato a 19.542,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 20.472,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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