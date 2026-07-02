Milano 9:26
51.842 +0,46%
Nasdaq 1-lug
29.809 -1,54%
Dow Jones 1-lug
52.305 -0,03%
Londra 9:26
10.492 +0,13%
25.095 +0,22%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'1/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'1/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 luglio

Contenuto ribasso per indice spagnolo, che archivia la sessione in flessione dello 0,34%.

Le implicazioni di medio periodo di IBEX 35 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 19.484,3 con primo supporto visto a 19.358,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 19.309,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```