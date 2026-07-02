Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'1/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 luglio
Contenuto ribasso per indice spagnolo, che archivia la sessione in flessione dello 0,34%.
Le implicazioni di medio periodo di IBEX 35 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 19.484,3 con primo supporto visto a 19.358,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 19.309,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)