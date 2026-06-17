Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 16/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 giugno
Modesta la performance per indice spagnolo, che ha registrato un marginale guadagno a 19.163,6.
Allo stato attuale lo scenario di breve di IBEX 35 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 19.503,9. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 18.483. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 20.524,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)