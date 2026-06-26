Milano 10:32
51.241 -1,05%
Nasdaq 25-giu
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Dow Jones 25-giu
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Londra 10:32
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Francoforte 10:32
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Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,52%

Il FTSE MIB apre appena sotto la parità a 51.516,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,52%
Lieve ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, in flessione dello 0,52%, a quota 51.516,12 in apertura.
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