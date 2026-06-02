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Borsa: Brillante Milano in avvio (+0,77%)

Il FTSE MIB inizia a scambiare a 50.160,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Milano in avvio (+0,77%)
Bene il principale indice della Borsa di Milano, con un progresso dello 0,77%, dopo aver aperto a 50.160,06.
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