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Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,41%

Il DAX apre appena sotto la parità a 24.790,7 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,41%
Lieve ribasso per l'indice della Borsa di Francoforte, in flessione dello 0,41%, a quota 24.790,7 in apertura.
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