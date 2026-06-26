Milano 25-giu
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Nasdaq 25-giu
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Dow Jones 25-giu
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Londra 25-giu
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Francoforte 25-giu
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -3,82%

Nikkey a 69.602,72 punti

In breve, Finanza
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