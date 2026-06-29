Milano 26-giu
51.265 0,00%
Nasdaq 26-giu
29.118 -1,09%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 26-giu
10.508 0,00%
Francoforte 26-giu
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,71%

Nikkey a 68.869,43 punti

In breve, Finanza
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