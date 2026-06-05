Milano 4-giu
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Nasdaq 4-giu
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Dow Jones 4-giu
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Londra 4-giu
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Francoforte 4-giu
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,2%

Nikkey a 66.661,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,2%
Indice Nikkey -1,2% a quota 66.661,47 all'apertura pomeridiana.
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