Milano 10:34
51.191 -1,14%
Nasdaq 25-giu
29.440 0,00%
Dow Jones 25-giu
51.921 +0,14%
Londra 10:34
10.473 -0,54%
Francoforte 10:34
24.775 -0,88%

Francoforte: risultato positivo per Renk

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Renk
Apprezzabile rialzo per Renk, in guadagno del 3,22% sui valori precedenti.
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