Milano 10:47
51.437 +1,84%
Nasdaq 11-giu
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Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 10:46
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Francoforte 10:47
24.599 +1,61%

Francoforte: calo per Renk

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Renk
Si muove verso il basso Renk, con una flessione dell'1,90%.
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