Milano 12:46
51.806 -0,42%
Nasdaq 23-giu
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Dow Jones 23-giu
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Londra 12:46
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Francoforte 12:46
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Francoforte: i venditori si accaniscono su Renk

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: i venditori si accaniscono su Renk
A picco Renk, che presenta un pessimo -4,24%.
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