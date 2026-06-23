Milano 12:22
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Dow Jones 22-giu
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Londra 12:23
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Francoforte 12:22
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Francoforte: positiva la giornata per Renk

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Renk
Balza in avanti Renk, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,39%.
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