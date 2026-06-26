Male Zalando sul mercato azionario di Francoforte

(Teleborsa) - In forte ribasso la società che vende calzature e moda online , che mostra un -8,98%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il DAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Il quadro tecnico di breve periodo di Zalando mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 25,1 Euro. Rischio di discesa fino a 23,74 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 26,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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