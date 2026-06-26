New York: acquisti a mani basse su Axon Enterprise
(Teleborsa) - Effervescente il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,01%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Axon Enterprise più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Axon Enterprise classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 485,7 USD e primo supporto individuato a 448,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 522,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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