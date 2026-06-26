New York: acquisti a mani basse su Axon Enterprise

(Teleborsa) - Effervescente il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,01%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Axon Enterprise più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Axon Enterprise classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 485,7 USD e primo supporto individuato a 448,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 522,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```