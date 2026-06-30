Vola a New York Axon Enterprise

(Teleborsa) - Protagonista il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,95%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Axon Enterprise rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Axon Enterprise mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 561,5 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 530,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 592,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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