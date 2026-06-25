New York: ServiceNow scende verso 88,85 USD
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, che esibisce una perdita secca del 4,13% sui valori precedenti.
L'andamento di ServiceNow nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di ServiceNow mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 88,85 Dollari USA con area di resistenza individuata a quota 91,52. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 87,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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