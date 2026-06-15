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New York: calo per Cognizant Technology Solutions

Migliori e peggiori, In breve
New York: calo per Cognizant Technology Solutions
Si muove verso il basso la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, con una flessione del 2,17%.
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