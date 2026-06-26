New York: sviluppi positivi per FactSet Research Systems

(Teleborsa) - Rialzo per la società che fornisce informazioni finanziarie integrate e applicazioni analitiche agli investitori , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,67%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di FactSet Research Systems rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di breve periodo di FactSet Research Systems evidenzia un declino dei corsi verso area 214,9 USD con prima area di resistenza vista a 236,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 200,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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