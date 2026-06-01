New York: al centro degli acquisti FactSet Research Systems

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società che fornisce informazioni finanziarie integrate e applicazioni analitiche agli investitori , che mostra una salita bruciante del 9,72% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a FactSet Research Systems rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di FactSet Research Systems sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 276,8 USD. Possibile una discesa fino al bottom 254,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 298,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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