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New York: netto calo registrato da FactSet Research Systems

Migliori e peggiori
New York: netto calo registrato da FactSet Research Systems
(Teleborsa) - Pressione sulla società che fornisce informazioni finanziarie integrate e applicazioni analitiche agli investitori, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,04%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di FactSet Research Systems più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, FactSet Research Systems è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 263,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 247,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 280,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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