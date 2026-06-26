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PALLADIUM del 25/06/2026

Finanza
PALLADIUM del 25/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno

Vigoroso rialzo per il metallo prezioso che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,54%.

Il quadro tecnico del palladio suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1.150 con tetto rappresentato dall'area 1.249. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.111.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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