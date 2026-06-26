Milano 17:35
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Nasdaq 18:44
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Dow Jones 18:44
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Londra 17:35
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Pesante sul mercato di Piazza Affari il FTSE Italia All-Share Financials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Pesante sul mercato di Piazza Affari il FTSE Italia All-Share Financials
Profondo rosso per il FTSE Italia All-Share Financials, che retrocede a 43.353,16 punti, in netto calo dell'1,61%.
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