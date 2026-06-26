Milano 10:37
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Dow Jones 25-giu
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Piazza Affari: balza in avanti il comparto immobiliare italiano

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Piazza Affari: balza in avanti il comparto immobiliare italiano
L'Indice delle società immobiliari in Italia continua la giornata in aumento dello 0,76%.
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