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Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto immobiliare italiano
Giornata negativa per l'indice delle società immobiliari in Italia, che continua la seduta a 10.062,37 punti, in calo dell'1,04%.
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