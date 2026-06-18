Milano
17:35
52.688
+0,18%
Nasdaq
19:06
30.386
+2,41%
Dow Jones
19:06
51.713
+0,43%
Londra
17:40
10.400
-1,04%
Francoforte
17:35
25.027
+0,37%
Giovedì 18 Giugno 2026, ore 19.23
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto immobiliare italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
18 giugno 2026 - 17.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Giornata negativa per l'
indice delle società immobiliari in Italia
, che continua la seduta a 10.062,37 punti, in calo dell'1,04%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: rosso per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: si muove sotto la parità il comparto immobiliare italiano
Pesante sul mercato di Piazza Affari il comparto immobiliare italiano
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Real Estate
-1,35%
Altre notizie
Piazza Affari: balza in avanti il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: rialzo controllato per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: rialzo controllato per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: flessione controllata per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: rialzo controllato per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: andamento negativo per il comparto immobiliare italiano
Guide
Titoli di Stato indicizzati all’inflazione: come funzionano
Quando l’inflazione aumenta, chi investe in obbligazioni deve guardare anche al potere d’acquisto che riesce a conservare. Una cedola del 3% annuo può essere interessante se i prezzi crescono poco...
leggi tutto