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Piazza Affari: balza in avanti il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: balza in avanti il comparto immobiliare italiano
L'Indice delle società immobiliari in Italia continua la giornata in aumento dell'1,06%.
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