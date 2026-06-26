Piazza Affari: in calo Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria , con una flessione dell'1,98%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Caltagirone SpA rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Osservando il grafico di breve periodo di Caltagirone SpA , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 9,97 Euro e supporto a 9,89. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 10,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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