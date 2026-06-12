Milano 13:14
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Dow Jones 11-giu
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Piazza Affari: su di giri Caltagirone SpA

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: su di giri Caltagirone SpA
Ottima performance per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, che scambia in rialzo del 6,08%.
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