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Piazza Affari: positiva la giornata per il settore automotive dell'Italia

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Piazza Affari: positiva la giornata per il settore automotive dell'Italia
Il Comparto italiano auto e ricambi guadagna l'1,17% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 271.183,25 punti.
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