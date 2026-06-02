Milano
16:49
50.507
+1,47%
Nasdaq
16:49
30.554
+0,13%
Dow Jones
16:49
51.096
+0,03%
Londra
16:49
10.373
+0,33%
Francoforte
16:49
25.124
+0,48%
Martedì 2 Giugno 2026, ore 17.05
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: in acquisto il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: in acquisto il settore automotive dell'Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
02 giugno 2026 - 10.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
In forte aumento il
comparto italiano auto e ricambi
, che con il suo +2,11% avanza a quota 282.508,78 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: rally per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: amplia l'ascesa il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: scambi negativi per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: moderato recupero per il settore automotive dell'Italia
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Automobiles And Parts
+0,90%
Altre notizie
In evidenza il settore automotive dell'Italia sul listino di Piazza Affari
Piazza Affari: perdite consistenti per il settore automotive dell'Italia
Settore automotive dell'Italia, scendono le quotazioni a Piazza Affari
Piazza Affari: acquisti a mani basse sul settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: risultato positivo per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: seduta euforica per il settore automotive dell'Italia
Guide
Modello 730 2026: il punto sulla dichiarazione dei redditi tra scadenze, rimborsi e nuove regole
Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi usata soprattutto da lavoratori dipendenti, pensionati e contribuenti con redditi assimilati per comunicare al Fisco i redditi percepiti nell’anno...
leggi tutto