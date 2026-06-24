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Piazza Affari: balza in avanti il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: balza in avanti il settore automotive dell'Italia
Performance positiva per il comparto italiano auto e ricambi, che continua la giornata in aumento dell'1,10% rispetto alla chiusura precedente.
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