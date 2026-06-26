Piazza Affari: scambi negativi per Prysmian

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo specializzato nella produzione di cavi , che passa di mano con un calo del 2,73%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Il quadro tecnico di Prysmian suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 142,3 Euro con tetto rappresentato dall'area 146,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 140,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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