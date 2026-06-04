Milano 16:05
50.088 +0,10%
Nasdaq 16:05
30.111 -1,51%
Dow Jones 16:06
51.490 +1,58%
Londra 16:06
10.341 +0,09%
Francoforte 16:05
24.951 +0,62%

Piazza Affari: giornata depressa per Prysmian

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per Prysmian
Composto ribasso per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, in flessione del 3,76% sui valori precedenti.
Condividi
```