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Piazza Affari: si concentrano le vendite su Prysmian

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Prysmian
Seduta in ribasso per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che mostra un decremento del 2,71%.
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