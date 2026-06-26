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Piazza Affari: giornata depressa per Prysmian

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per Prysmian
Ribasso composto e controllato per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che presenta una flessione del 2,73% sui valori precedenti.
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