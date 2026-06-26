Milano 10:39
51.235 -1,06%
Nasdaq 25-giu
29.440 0,00%
Dow Jones 25-giu
51.921 +0,14%
Londra 10:39
10.470 -0,57%
Francoforte 10:39
24.781 -0,86%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su BFF Bank

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su BFF Bank
Rosso per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che sta segnando un calo del 3,15%.
Condividi
```