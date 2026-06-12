Piazza Affari: BFF Bank in rally

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che mostra una salita bruciante del 4,97% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di BFF Bank evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BFF Bank rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di BFF Bank rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,91 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,81. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```