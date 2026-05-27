Piazza Affari: in forte denaro BFF Bank
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che mostra una salita bruciante del 5,18% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di BFF Bank evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BFF Bank rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di BFF Bank sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 2,564 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 2,46. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 2,668.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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