Milano 11-giu
50.505 0,00%
Nasdaq 11-giu
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Dow Jones 11-giu
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Londra 11-giu
10.304 0,00%
Francoforte 11-giu
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +3,47%

Nikkey a 66.442,95 punti

In breve, Finanza
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