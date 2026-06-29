Francoforte: andamento rialzista per Zalando

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che vende calzature e moda online , con una variazione percentuale del 2,09%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Zalando più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo di Zalando confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 25,67 Euro con primo supporto visto a 25,06. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 24,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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