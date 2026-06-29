Francoforte: nuovo spunto rialzista per Gerresheimer

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di packaging , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,16%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Gerresheimer rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico del produttore di contenitori suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 25,85 Euro con tetto rappresentato dall'area 27,23. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 25,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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