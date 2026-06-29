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Londra: movimento negativo per Babcock International Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per Babcock International Group
Seduta in ribasso per l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, che mostra un decremento del 3,07%.
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